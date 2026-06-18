Bu hafta vizyona girecek filmler duyuruldu. 19 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla Türkiye genelindeki sinema salonlarında toplam 8 yeni film gösterime girecek. Animasyondan korkuya, aksiyondan bilim kurguya kadar farklı türlerde hazırlanan yapımlar, her yaş grubundan izleyiciye hitap edecek. Haftanın öne çıkan filmleri arasında uzun yıllardır beklenen "Oyuncak Hikayesi 5" yer alırken, yerli korku yapımları "Cinhar" ve "Dakhul" da vizyon programındaki yerini aldı.

Sinema salonlarında bu hafta hareketli bir vizyon programı izleyicileri bekliyor. 19 Haziran 2026 tarihinde gösterime girecek 8 yeni film, farklı türlerdeki hikayeleriyle beyaz perdede yerini alacak. Haftanın programında animasyon, korku, gerilim, aksiyon ve bilim kurgu türlerinde yapımlar bulunurken, yerli filmler de dikkat çekiyor. İşte, bu hafta vizyona girecek filmler...

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER 19 HAZİRAN 2026

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Oyuncak Hikayesi 5

Haftanın en çok merak edilen yapımlarından biri olan "Oyuncak Hikayesi 5",sevilen animasyon serisini yıllar sonra yeniden sinemalara taşıyor. Andrew Stanton'ın yönettiği filmde Woody, Buzz Işıkyılı ve diğer oyuncaklar yeni bir maceraya atılıyor. Bu kez oyuncakların karşısındaki en büyük rakip teknoloji oluyor. Bonnie'nin yeni favori oyuncağının dijital bir cihaz haline gelmesi, eski oyuncakları zorlu bir mücadelenin içine sürüklüyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Koloni

Güney Kore sinemasının dikkat çeken yönetmenlerinden Yeon Sang-ho'nun imzasını taşıyan "Koloni" gerilim ve bilim kurgu türlerini bir araya getiriyor. Film, gizemli bir salgın nedeniyle karantinaya alınan bir binada yaşanan hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Karantina altındaki insanların enfekte olanlara karşı verdiği savaş, gerilim dolu sahneler eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Robin Hood'un Ölümü

Michael Sarnoski'nin yönettiği "Robin Hood'un Ölümü", efsanevi karakter Robin Hood'u alışılmışın dışında bir hikayeyle beyaz perdeye taşıyor. Başrolde Hugh Jackman'ın yer aldığı filmde yaşlanan Robin Hood, ağır yaralandıktan sonra geçmişindeki suçlar ve verdiği kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Normal

Aksiyon ve komedi unsurlarını harmanlayan "Normal" Ben Wheatley yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Bob Odenkirk'in başrolünde yer aldığı film, küçük ve sakin görünen bir kasabada yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor. Başarısız bir banka soygununun ardından ortaya çıkan gizli suç ağı, yeni göreve başlayan geçici şerifi büyük bir komplonun içine sürüklüyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Cinhar

Haftanın yerli korku filmlerinden biri olan "Cinhar", Anadolu'nun ücra bir dağ köyünde geçen karanlık bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Özgür Akbaş'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir yer alıyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Romantik Kahraman

Gabriel Beristain yönetmenliğindeki "Romantik Kahraman" geçmişinin izlerini taşıyan eski bir askerin hikayesine odaklanıyor. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Theo'nun hayatı, yakın ilişki kurduğu Olga'nın öldürülmesiyle tamamen değişiyor. Bunun ardından sorumluların peşine düşen Theo, kendisini karanlık ve tehlikeli bir intikam yolculuğunun içinde buluyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Dakhul

Haftanın yerli korku filmlerinden biri olan "Dakhul" açıklayamadığı olaylarla mücadele eden Aslı'nın yaşadıklarını konu alıyor. Komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsünün hedefi olduğuna inanan genç kadın, hayatını altüst eden olaylardan kurtulabilmek için çare aramaya başlıyor. Yaşadığı korkutucu deneyimler onu bir büyücünün kapısını çalmaya kadar sürüklüyor.

Bu hafta vizyona girecek filmler: 19 Haziran 2026 haftası 8 yeni film gösterime giriyor!

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2

İlk olarak 2015 yılında vizyona giren "Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2" yeniden sinema salonlarına dönüyor. Jennifer Lawrence'ın hayat verdiği Katniss Everdeen karakteri, Panem'in geleceğini belirleyecek son mücadelede Başkan Snow'a karşı savaş veriyor. Serinin final filmi olan yapım, bilim kurgu ve aksiyon tutkunları için yeniden beyaz perdede izlenebilecek.

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