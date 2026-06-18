Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte indirimli sinema biletlerine ilişkin kurallar yeniden şekillendi. Öğrencilerden kamu çalışanlarına, engellilerden şehit yakınlarına kadar birçok grubu kapsayan uygulamada farklı bilet kategorileri için uygulanabilecek azami indirim oranları netleştirildi. Sinemaseverler tarafından ''Sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?'' merak edilirken ilk kez "film özel bileti" tanımı mevzuata dahil edildi.

Yeni düzenleme kapsamında sinema salonları tarafından uygulanan indirimli bilet sistemine ilişkin sınırlar güncellendi. Buna göre belirli yaş gruplarındaki izleyiciler, öğrenciler, kamu çalışanları ve halk günü kapsamında satılan biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden indirim uygulanacak. Peki, sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?

Sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?

SİNEMA BİLETİ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Sinema biletlerinde uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte indirimli bilet türlerine ilişkin üst sınırlar yeniden belirlendi.

Öğrenci bileti, kamu çalışanı bileti, halk günü bileti ve belirli yaş gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelliler, şehit yakınları, gaziler, sabah seansını tercih eden izleyiciler ile kurum biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.

Sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?

Yönetmelikte ayrıca ilk kez "film özel bileti" tanımına da yer verildi. Film yapımcıları ile yapılan anlaşmalar kapsamında satılacak bu biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranlarda indirim uygulanabilecek. Böylece belirli filmler için çok daha avantajlı kampanyaların düzenlenmesinin önü açılmış oldu.

Sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?

SİNEMA HALK GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye genelindeki birçok sinema salonunda uygulanan halk günü kampanyası devam ediyor. Yönetmelikte halk günü biletlerinin de indirimli bilet kategorisi içerisinde yer aldığı belirtilirken, mevcut uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği halk günü kampanyası her hafta Çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

Sinema bileti indirimi ne kadar olacak, halk günü ne zaman, sinema bileti kaç TL?

ÇARŞAMBA GÜNLERİ SİNEMA BİLETİ KAÇ TL?

Her Çarşamba düzenlenen kampanya kapsamında sinema biletleri katılımcı salonlarda 140 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor.

Çarşamba günü kampanyası sayesinde izleyiciler birçok filmi standart günlere göre daha uygun fiyatlarla izleme fırsatı yakalıyor. Kampanyaya dahil olan sinema salonlarında bilet fiyatı 140 TL olarak uygulanırken, diğer günlerdeki fiyatlar salonların belirlediği tarifeye göre değişiklik gösterebiliyor.

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