Zonguldak'ta kaldırımda mendil satan yaşlı adam, zabıtanın kenara oturması için yaptığı uyarı sonrasında korku dolu anlar yaşattı. Kafasını defalarca demir kapıya vuran yaşlı adam uzun süre direndi. Yaralanan adam daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde rutin denetim yapan Zonguldak Belediyesi zabıta ekipleri, hayrete düştü.

Kaldırımda yere oturarak peçete satan yaşlı bir adamı vatandaşların geçişini engellediği için kaldırmak isteyen zabıta yaşlı adamı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Zabıta yaşlı adamı çay içmeye davet etti ama adam elindeki sepette bulunan peçeteleri öfkeyle yere fırlattı.

Zabıta denetiminde şaşırtan görüntü! Direndi, başını defalarca demir kapıya vurdu

ZABITAYA DİRENDİ

Zabıta ekiplerinin "Biz senin malına el koymadık, almıyoruz. Sakin ol" demesine rağmen öfkesi dinmeyen yaşlı adam, "Bunlar benim ekmek teknem, çoluk çocuğum evde aç" diyerek direndi.

Zabıta denetiminde şaşırtan görüntü! Direndi, başını defalarca demir kapıya vurdu

KAFASINI DEMİR KAPIYA VURDU

Öfke krizine giren yaşlı adam, arkasında oturduğu inşaat halindeki binanın demir kapısına kafasını vurarak gitmemek için uğraştı.

Kendini yaralayan adamın o anları, zabıta kamerasına yansırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kafasına aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen tartışmayı bırakmadı. Yaşlı adam Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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