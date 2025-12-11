Bugün Bursa'da yağmur var mı, yağmur ne zaman yağacak soruları vatandaşların gündeminde yerini buldu. Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı verilere göre Bursa'da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak.

Bursa halkı için önümüzdeki hafta boyunca hava genel olarak serin ve bulutlu olacak. Pazartesi günü görülecek yağışın ulaşıma etkileri konusunda ise gerekli uyarılar yapılmış durumda.

Bugün Bursada yağmur var mı? 11-15 Aralık Bursa Hava Durumu

BUGÜN BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa’da 11 Aralık Perşembe günü yağmur beklenmiyor. Sabah saatlerinde puslu bir hava hakim olacakken öğle saatlerinde ise gökyüzü çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise gün içinde 4-13 derece arasında değişecek.

BURSA 15 ARALIK HAVA DURUMU

11 Aralık Perşembe: Puslu ve çok bulutlu. Sıcaklık 4-13°C, nem yüksek, rüzgar hafif. Yağmur yok.

12 Aralık Cuma: Çok bulutlu. Sıcaklık 4-12°C, nem orta-yüksek, rüzgar hafif. Yağmur beklenmiyor.

13 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu. Sıcaklık 4-13°C, nem orta-yüksek, rüzgar hafif. Yağmur yok.

14 Aralık Pazar: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 4-11°C, nem yüksek, rüzgar hafif. Yağmur beklenmiyor.

15 Aralık Pazartesi: Yağmurlu. Sıcaklık 3-8°C, nem çok yüksek, rüzgar orta.



