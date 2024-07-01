Bugün davası görülen Sinan Ateş, Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta vuruldu

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Sinan Ateş davası 1 Temmuz günü görülüyor. Erken saatlerde başlayan davaya birçok siyasi isim katılırken mahkeme, MHP'nin suçta zarar görme sıfatı bulunmadığından katılma talebini reddetti. Sinan Ateş nerede vuruldu ve kim öldürdü yeniden gündem oldu.

Sinan Ateş'in neden vurulduğu vatandaşın merak ettikleri arasında yer alırken vurulma anına dair görüntüler de araştırılmıştı.

Bugün, siyasi isimlerin de katılımıyla Ateş'in davası başladı. Eşi Ayşe Ateş, "Unutulmasın ki bu sürecin sonunda ya bir doğum mucizesine ya da bir defin törenine şahit olacağız. Ya 'Bismillah!' diyeceğiz ya da 'Ruhuna El Fatiha!'" sözleri ile gündeme gelmişti.

SİNAN ATEŞ DAVASI BAŞLADI MI?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in davası 1 Temmuz günü görülmeye başlandı. Sinan Oğan da Sinan Ateş davası duruşmasına katılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Ateş ve Kemal Kılıçdaroğlu yan yana oturdu.

SİNAN ATEŞ NEREDE, NEDEN VURULDU?

Ateş 30 Aralık 2022'de Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456. Sokak'ta bulunurken bir otomobilin arkasında saklanan Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı.

Mermilerden bir tanesi Bozkurt'a gelirken 5 tanesi Ateş'e geldi. Kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda yer alan bilgilere göre kurşunların biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip belinden, sol bacağının kasık bölgesinden giren bir kurşunun vücudundan çıkış noktası bulunuyor.