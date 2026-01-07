Yılbaşı tatilinin ardından televizyon kanallarının yayın planları netleşti. 7 Ocak Çarşamba akşamı ekranda Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümleri yayın akışında yer almadı. Bu sebeple izleyiciler "bugün dizilerin yeni bölümü neden yok" araştırmaya başladı.

Televizyon izleyicileri, hafta ortasında ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını kontrol etmeye başladı. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü birçok kanalda dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar ve alternatif yapımların yer alması dikkat çekti.

BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Yeni yıl tatili nedeniyle televizyon kanalları, dizilerin yayın takviminde kısa süreli değişikliğe gitti. 31 Aralık 2025 haftasında verilen yayın arası, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü de devam etti. Bu nedenle akşam kuşağında yer alan dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Yayın arası veren yapımlar arasında Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Eşref Rüya yer alıyor. Dizilerin yeni bölümleri 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Bugün dizilerin yeni bölümü neden yok? 7 Ocak Çarşamba t vekrar bölümleri ekrana geliyor

7 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ DİZİLERİ

7 Ocak 2026 Çarşamba günü atv, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’in yayın akışları belli oldu. Akşam kuşağında atv’de Kuruluş Orhan yerine sinema filmi, Kanal D’de Eşref Rüya saatinde farklı içerikler, Star TV’de ise Sahipsizler’in tekrar bölümü ekrana geliyor.

Show TV’de “Düğün Dernek”, TRT 1’de “Persona” ve ardından “Arıcı: Ölüm Kovanı”, TV8’de ise “Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026” yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. NOW TV’de “Emanet” dizisi yayınlanıyor.

