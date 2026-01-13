13 Ocak Salı günü futbol takviminde Ziraat Türkiye Kupası maçları öne çıkarken, Avrupa liglerinde ve uluslararası turnuvalarda da kritik karşılaşmalar oynanacak. Galatasaray’ın sahaya çıkacağı Türkiye Kupası mücadelesi başta olmak üzere, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Futbolseverler için 13 Ocak Salı günü oldukça yoğun bir maç programı sunuyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray gibi Süper Lig temsilcileri sahaya çıkarken, Avrupa’da Bundesliga, İngiltere Lig Kupası, İtalya Kupası ve İspanya Kral Kupası maçları da ekranlara gelecek. Gün boyunca hem yerli hem de yabancı takımların önemli mücadeleleri futbol tutkunlarını bekliyor.

Özellikle Galatasaray’ın Fethiyespor ile oynayacağı kupa maçı sporseverlerin odağında.

13 OCAK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

14.00 | Alanyaspor - Fatih Karagümrük | A Spor

15.30 | Rams Başakşehir - Boluspor | A Spor

18.00 | Gaziantep FK - Kocaelispor | A Spor

20.30 | Fethiyespor - Galatasaray | A Spor

Bugün hangi maçlar var? 13 Ocak ZTK karşılaşmaları!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Almanya Bundesliga

20.30 | Stuttgart - Eintracht Frankfurt | Tivibu 1, S Sport+

22.30 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | Tivibu 2, S Sport+

22.30 | Hamburg - Bayer Leverkusen | Tivibu3, S Sport+

22.30 | Mainz - Heidenheim | Tivibu 4, S Sport+

İtalya Kupası

23.00 | Roma - Torino | TRT Spor

İngiltere Lig Kupası (Yarı Final)

23.00 | Newcastle - Manchester City | Exxen

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey)

23.00 | Leonesa - Athletic Bilbao | S Sport+

23.00 | Real Sociedad - Osasuna | S Sport+

AFC U23 Asya Şampiyonası

14.30 | İran - Lübnan | Spor Smart

14.30 | Özbekistan - Güney Kore | Spor Smart

19.30 | BAE - Suriye | Spor Smart

19.30 | Japonya - Katar | Spor Smart

Haberle İlgili Daha Fazlası