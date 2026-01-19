Futbolseverlerin gündeminde "Bugün hangi maçlar var?" sorusu yer alıyor. Futbolda Türkiye'den Süper Lig maçlarıyla beraber Avrupa liglerinde Premier League, La Liga ve Serie A maçları oynanacak.

Türkiye - Süper Lig

14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor

17:00 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor

20:00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor

Türkiye - 1. Lig

14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Sakaryaspor

17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü

20:00 Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor

İngiltere - Premier Lig

23:00 Brighton & Hove Albion FC-Bournemouth

İspanya - La Liga

23:00 Elche CF - Sevilla

İtalya - Serie A

20:30 US Cremonese - Hellas Verona

22:45 Lazio Rome - Como 1907

Portekiz - Liga Portugal

23:15 Estrela Amadora - Estoril Praia

