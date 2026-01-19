Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak 2026 maç takvimi paylaşıldı
Futbolseverlerin gündeminde "Bugün hangi maçlar var?" sorusu yer alıyor. Futbolda Türkiye'den Süper Lig maçlarıyla beraber Avrupa liglerinde Premier League, La Liga ve Serie A maçları oynanacak.
19 Ocak 2026 Pazartesi günü "Bugün hangi maçlar var?" sorusu taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün hem Süper Lig’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik randevular olacak. İşte günün maçları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Süper Lig'de 14:30'da Kasımpaşa - Antalyaspor, 17:00'da Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor, 20:00'de Beşiktaş - Zecorner Kayserispor karşılaşmaları olacak. Öte yandan İngiltere - Premier Lig, İspanya - La Liga, İtalya - Serie A'da önemli maçlar olacak.
19 OCAK PAZARTESİ MAÇLAR LİSTESİ PAYLAŞILDI
19 Ocak 2026 Pazartesi gününe ilişkin futbol maçları ve saatleri aşağıda paylaşılmıştır;
Türkiye - Süper Lig
14:30 Kasımpaşa - Antalyaspor
17:00 Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20:00 Beşiktaş - Zecorner Kayserispor
Türkiye - 1. Lig
14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Sakaryaspor
17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü
20:00 Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor
İngiltere - Premier Lig
23:00 Brighton & Hove Albion FC-Bournemouth
İspanya - La Liga
23:00 Elche CF - Sevilla
İtalya - Serie A
20:30 US Cremonese - Hellas Verona
22:45 Lazio Rome - Como 1907
Portekiz - Liga Portugal
23:15 Estrela Amadora - Estoril Praia