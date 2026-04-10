Türkiye genelinde 10 Nisan Cuma günü yağışlar etkili olurken vatandaşlar ''Bugün yağmur yağacak mı?'' sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 10 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu verilerini paylaştı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre ülke genelinde bulutlu hava hakimken iç ve kuzey kesimlerde yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim ortalamalarının altında seyredecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da bugün yağmur yağacak mı? Hava bugün nasıl olacak?

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

10 Nisan Cuma bugün yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde aralıklarla yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski dikkat çekiyor.

10 NİSAN İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA VE ANTALYA HAVA DURUMU

İstanbul genelinde bugün çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Ankara’da da bugün çok bulutlu gökyüzüyle birlikte yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunurken günün en yüksek sıcaklığı 8 derece.

İzmir’de parçalı bulutlu hava beklenirken yağışsız bir gün olacak. Sıcaklık ise bugün İzmir'de 18 dereceye kadar yükseliyor. Bursa’da da çok bulutlu hava ile birlikte aralıklarla yağmur görülecek.

Antalya’da ise bugün parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Yağış ihtimali düşük, sıcaklık 21 derece civarında seyredecek.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU 10 NİSAN 2026

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

