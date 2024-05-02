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Bursa Nilüfer’de elektrik kesintisinin 14.00’da bitmesi bekleniyor (2 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa Nilüfer’de elektrik kesintisinin 14.00’da bitmesi bekleniyor (2 Mayıs)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Mayıs günü Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar ne zaman gelecek sorusuna cevap aradı. 10.00 civarında başlayan arızayla beraber kesintinin detayları da araştırıldı.

UEDAŞ'ta yer alan bilgilere göre bugün Nilüfer'de meydana gelen elektrik arızasının ne zaman biteceğine erişebiliyoruz. Sabah saatlerinden itibaren devam eden kesintiye dair detaylar...

2 Mayıs günü Nilüfer'de oluşan kesintilerden bir tanesi Akçalar Mahallesi'nin Alacakaya ve Kızılyokuş sokaklarında geçerli olurken 09.00'da başladı. AG tesis çalışmasının yapıldığı mahallede arızanın 12.00'da sona ermesi bekleniyor.

Bursa Nilüfer’de elektrik kesintisinin 14.00’da bitmesi bekleniyor - 1. Resim

Kadriye Mahallesi'nde oluşan sorun 1.(430), 5.(430), 3.(430), 6.(430), BURSA(430), 4.(430), 2.(430) sokaklarında geçerli olurken 10.00'da başladı ve 14.00 civarında sona ermesi planlanıyor.

10.00'da başlayan bir diğer kesinti ise Üçpınar Mahallesi'nde oluşan arıza 2.(440), 4.(440), BURSA(440), 3.(440), 1.(440) sokaklarını kapsıyor. Ayırıcı değişimi sebebiyle oluşan sorunun 14.00'da bitmesi bekleniyor.

Bursa Nilüfer’de elektrik kesintisinin 14.00’da bitmesi bekleniyor - 1. Resim

Bugün olması beklenen kesintilerden biri de 13.00'da başlayacak ve 14.00'da sona erecek. Teknik çalışmanın Akçalar Mahallesi'nin Şehir, Lale ve Kuşçu sokaklarında gerçekleşeceği biliniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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