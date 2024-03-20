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Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa ve çevresinde deprem olduğu öğrenildi. Bursa, Yalova ve İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu araştırıyor.

Bursa ve çevresinde deprem olduğu öğrenildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu araştırıyor. 

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son Depremlerden alınan bilgiye göre İstanbul, Yalova ve Bursa'da deprem bildirisi yapıldı. AFAD verilerine göre Yalova Açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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