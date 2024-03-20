Bursa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 09:24 - Güncelleme: 20 Mart 2024 09:36 - Güncelleme:

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Bursa ve çevresinde deprem olduğu öğrenildi. Bursa, Yalova ve İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa'da deprem kaç şiddetinde oldu araştırıyor.