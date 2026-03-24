Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, 42 ilde toplam 390 muhtelif arsanın satışa sunulacağı büyük bir müzayede gerçekleştirilecek. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satış ihalesi, 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Bakanlık ile Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen süreçte, satışa çıkarılacak arsalar için muhammen bedeller belirlendi. İhaleler, belirlenen bu bedeller üzerinden açık artırma usulüyle yapılacak.

ÖDEME PLANI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ

İhale şartnamesine göre, arsaları satın almak isteyen alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taşınmaz bedelinin %25'i peşin ödendikten sonra kalan tutar 24 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. Tercihini peşin ödemeden yana kullanan alıcılar için ise toplam satış bedeli üzerinden %20 oranında indirim uygulanıyor.