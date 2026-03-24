Büyük arsa hamlesi! 42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'nin 42 farklı ilinde yer alan toplam 390 muhtelif arsayı müzayede yöntemiyle satışa sundu. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında ticaret alanları, konut alanları, tarım arazileri, kentsel gelişim alanları ve plansız alanlar bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, 42 ilde toplam 390 muhtelif arsanın satışa sunulacağı büyük bir müzayede gerçekleştirilecek. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satış ihalesi, 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Bakanlık ile Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. arasında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen süreçte, satışa çıkarılacak arsalar için muhammen bedeller belirlendi. İhaleler, belirlenen bu bedeller üzerinden açık artırma usulüyle yapılacak.
ÖDEME PLANI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ
İhale şartnamesine göre, arsaları satın almak isteyen alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taşınmaz bedelinin %25'i peşin ödendikten sonra kalan tutar 24 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. Tercihini peşin ödemeden yana kullanan alıcılar için ise toplam satış bedeli üzerinden %20 oranında indirim uygulanıyor.
AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE KATILIM YÖNTEMİ
Açık artırma toplantıları 2-3 Nisan tarihlerinde saat 10:30 itibarıyla gerçekleştirilecek. Müzayedeler fiziksel olarak Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
2 NİSAN 2026 PERŞEMBE
Adana
Afyonkarahisar
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Edirne
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Muğla
Osmaniye
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
3 NİSAN 2026 CUMA
Ağrı
Ankara
Batman
Düzce
Elazığ
Eskişehir
Giresun
Karabük
Karaman
Kars
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Mardin
Muş
Samsun
Sinop
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Yozgat