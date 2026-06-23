Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Çakallarla Dans 7, eğlenceli hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Serinin son filmiyle ilgili en çok merak edilen konular arasında çekim yerleri ve oyuncuları bulunuyor.

Türk sinemasının uzun soluklu komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans, yedinci filmiyle televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Mizah, aksiyon ve macerayı bir araya getiren yapımın konusu kadar çekim mekanları ve oyuncuları da sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

ÇAKALLARLA DANS NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 7'nin hikayesi büyük ölçüde İzmir'de geçiyor. Filmde, Necmi'nin asker arkadaşı Midyeci Şenol'dan gelen teklif üzerine yeni bir maceraya atılan ekip, uluslararası bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir'e gidiyor. Bu nedenle filmin önemli bölümlerinin İzmir ve çevresindeki çeşitli noktalarda çekildiği biliniyor.

Çakallarla Dans serisinin önceki filmlerinde olduğu gibi yedinci filmde de ekip kendisini beklenmedik olayların içinde buluyor. Bu kez güzellik yarışmasının arkasında yürütülen yasa dışı bir pırlanta ticareti hikayenin merkezine yerleşirken, İzmir'de başlayan olaylar kısa sürede karmaşık bir maceraya dönüşüyor.

ÇAKALLARLA DANS 7 OYUNCULARI

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ceyhun Yılmaz - Adem

Toygan Avanoğlu - Mahmut

Rojda Demirer - Nalan

Ege Kökenli - Lidya

Diren Polatoğulları - Kral Mustafa

Can Sipahi - Tankut

Doğukan Polat - Mansur

Melis Özçimen - Çiçek

Rüya Coriç - Ece

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