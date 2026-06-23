Çakallarla Dans nerede çekildi? Çakallarla Dans 7 oyuncuları
Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Çakallarla Dans 7, eğlenceli hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Serinin son filmiyle ilgili en çok merak edilen konular arasında çekim yerleri ve oyuncuları bulunuyor.
Türk sinemasının uzun soluklu komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans, yedinci filmiyle televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Mizah, aksiyon ve macerayı bir araya getiren yapımın konusu kadar çekim mekanları ve oyuncuları da sinemaseverler tarafından araştırılıyor.
ÇAKALLARLA DANS NEREDE ÇEKİLDİ?
Çakallarla Dans 7'nin hikayesi büyük ölçüde İzmir'de geçiyor. Filmde, Necmi'nin asker arkadaşı Midyeci Şenol'dan gelen teklif üzerine yeni bir maceraya atılan ekip, uluslararası bir güzellik yarışmasının organizasyonunda görev almak için İzmir'e gidiyor. Bu nedenle filmin önemli bölümlerinin İzmir ve çevresindeki çeşitli noktalarda çekildiği biliniyor.
Çakallarla Dans serisinin önceki filmlerinde olduğu gibi yedinci filmde de ekip kendisini beklenmedik olayların içinde buluyor. Bu kez güzellik yarışmasının arkasında yürütülen yasa dışı bir pırlanta ticareti hikayenin merkezine yerleşirken, İzmir'de başlayan olaylar kısa sürede karmaşık bir maceraya dönüşüyor.
ÇAKALLARLA DANS 7 OYUNCULARI
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ceyhun Yılmaz - Adem
Toygan Avanoğlu - Mahmut
Rojda Demirer - Nalan
Ege Kökenli - Lidya
Diren Polatoğulları - Kral Mustafa
Can Sipahi - Tankut
Doğukan Polat - Mansur
Melis Özçimen - Çiçek
Rüya Coriç - Ece