Çanakkale’de yapılacak 3 bin 276 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişi canlı takip eden vatandaşlar, asil ve yedek isim listesinin açıklanacağı zamanı araştırıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çanakkale’de hayata geçirilecek TOKİ konutları için kura heyecanı başladı. Başvuru yapan binlerce kişi çekilişin ardından sonuçların ne zaman erişime açılacağını ve isim listesinin nereden sorgulanacağını merak ediyor.

ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Çanakkale kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş, TOKİ’nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı liste yayımlanacak. Hak sahipliği bilgileri aynı gün içinde erişime açılacak olup başvuru yapan vatandaşlar isimlerini sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

Çanakkale TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! Asil/yedek isim listesi kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipliği bilgileri e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenebilecek.

Sorgulama ekranında başvuru sahibinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığı bilgisi yer alacak. Yoğunluk nedeniyle sistemlerde kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği için sonuçların belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

ÇANAKKALE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Çanakkale genelinde toplam 3 bin 276 konut inşa edilecek. Konutların ilçelere göre dağılımı

Merkez 1350,

Ayvacık 250,

Biga 450,

Karabiga 100,

Çan 300,

Ezine 450,

Gelibolu 300

Yenice Kalkım 76

Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Proje kapsamında Anadolu illeri için belirlenen fiyatlara göre 1+1 ve farklı metrekare seçeneklerine sahip 2+1 konutlar için taksit tutarları da belirlendi. Konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

