Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 09:16 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 09:24 - Güncelleme:

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Halk Tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına 9 Mayıs günü konuk olan isim hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu. İşte CHP Genel Başkanı olan ismin hayatına dair bilgiler...