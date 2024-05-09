Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi

Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş&#039;ın hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk Tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına 9 Mayıs günü konuk olan isim hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu. İşte CHP Genel Başkanı olan ismin hayatına dair bilgiler...

CHP Genel Başkan Yardımcısı olan isim bugün Halk Tv kanalına konuk oldu. Yorumları ile dikkat çeken Özçağdaş hakkında hangi partiden, görevi nedir gibi sorular araştırılıyor. Detaylar...
 
18 Temmuz 1973 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Betül, babasının adı Fahri'dir. 1997 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmasının ardından ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi alanlarda yöneticilik yaptı.

Sosyal İnovasyon Merkezi’ni (SİM) kuran isim, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri vermiştir.

Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi - 1. Resim

1992 senesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de siyasi hayatına başladıktan sonra 2020 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı ve 14 Mayıs 2023'te İstanbul Milletvekili seçildi.

CHP 38. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyesi oldu.

İngilizce bilen Özçağdaş, evli ve 1 çocuk babasıdır

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ermenistan ile Rusya'dan Moskova'da kritik zirve
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak - Haberler70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacakŞampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Wembley Stadyumu İngiltere’de yer alıyor - HaberlerŞampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Wembley Stadyumu İngiltere’de yer alıyorGülcan Arslan Ölene Kadar, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynadı - HaberlerGülcan Arslan Ölene Kadar, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynadı62. kez oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs'ta gerçekleşecek - Haberler62. kez oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs'ta gerçekleşecekKuruluş Osman'da Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk oynuyor - HaberlerKuruluş Osman'da Elçim Hatun'u Yağmur Öztürk oynuyorZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu - HaberlerZTK’da Beşiktaş’ın rakibi Trabzonspor oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...