Canlı yayın konuğu Suat Özçağdaş'ın hayatı ve biyografisi
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Halk Tv ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına 9 Mayıs günü konuk olan isim hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılırken hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu. İşte CHP Genel Başkanı olan ismin hayatına dair bilgiler...
Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç - Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi alanlarda yöneticilik yaptı.
Sosyal İnovasyon Merkezi’ni (SİM) kuran isim, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sosyal girişimcilik dersleri vermiştir.
1992 senesinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti’de siyasi hayatına başladıktan sonra 2020 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı ve 14 Mayıs 2023'te İstanbul Milletvekili seçildi.
CHP 38. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyesi oldu.
İngilizce bilen Özçağdaş, evli ve 1 çocuk babasıdır
Kaynak: Türkiye Gazetesi