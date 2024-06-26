Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, vurularak hayatını kaybetti

Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nde meydana gelen korkunç olayın ardından silahla vurulan okul müdürü Mahir Çoğaç öldü mü, neden araştırması yapılırken vurulan müdür yardımcısının hangi okulda olduğu merak edildi. Trafikte silahla vuran kişinin 17 yaşında olduğu iddia edilirken çalışmalar devam ediyor.

26 Haziran günü Kocaeli'nde olan olayla beraber trafikte 17 yaşındaki biri tarafından vurulan Mahir Çoğaç vefat etti. Üzücü bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından vuran kişi yakalandı mı araştırılıyor.

KOCAELİ'NDE VURULAN OKUL MÜDÜRÜ ÖLDÜ MÜ?

Bugün erken saatlerde Çayırova'da 17 yaşında olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurulan okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti. Çayırova Kültür Merkezi çevresinde olan PTT şubesinin yanında gerçekleşen olayın ardından polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

HANGİ OKULUN MÜDÜR YARDIMCISI VEFAT ETTİ?

26 Haziran'da olan üzücü olayda hayatını kaybeden isim Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç oldu.