ChatGPT uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanıyor (22 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 18:15 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 18:38 - Güncelleme:

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OpenAI tarafından yapılan yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'de bugün gerçekleşen bazı teknik sorunların ardından çöktü mü, neden çalışmıyor soruları gündeme geldi. Kullanıcılar neden giremediğini merak ederken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.