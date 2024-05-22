ChatGPT uygulamasında bazı erişim problemleri yaşanıyor (22 Mayıs)
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
OpenAI tarafından yapılan yapay zeka sohbet botu olan ChatGPT'de bugün gerçekleşen bazı teknik sorunların ardından çöktü mü, neden çalışmıyor soruları gündeme geldi. Kullanıcılar neden giremediğini merak ederken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.
Kasım 2022'de kullanıma sunulan yapay zeka, son yıllarda tüm herkesin kullanımında olurken bugün giriş yaparken problem yaşayanlar neden giremiyorum, sorun mu var sorularına cevap aradı.
ChatGPT'de bugün bazı teknik problemler meydana gelmesi sebebiyle erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medyada yaşadığı soruna dair paylaşımlarda bulundu.
Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Uygulamanın düzelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.
Kullanıcıların Downdetector uygulamasında yaptığı raporlamalar ise şöyle:
İlk versiyonu GPT-3 temelli olurken gelişmeler sonucunda GPT-3.5 ve 14 Mart 2023'te GPT-4 güncellemesi geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi