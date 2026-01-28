“Mutluyuz Mu?” filminin galasında vefat eden babasından bahsede çocuk oyuncu Damla Çolak, gözyaşlarını tutamadı. Küçük yaşına rağmen sinema, dizi ve reklam projelerinde yer alan "Damla Çolak kimdir" merak ediliyor.

Çocuk oyuncu Damla Çolak'ın rol aldığı “Mutluyuz Mu?” filminin galasında yaşadığı zor anlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Babasını kaybettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamayan küçük oyuncu gündem oldu. Peki, Damla Çolak kimdir, kaç yaşında?

ÇOCUK OYUNCU DAMLA ÇOLAK KİMDİR?

10 yaşında olan Damla Çolak, küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen Çolak, reklam, dizi ve sinema projelerinde yer alarak oyunculuk kariyerini erken yaşta şekillendirmeye başladı.

Son olarak senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mutluyuz Mu? filminde rol alan Damla Çolak, filmin galasında yaptığı konuşma sırasında vefat eden babasından söz ederken duygusal anlar yaşadı.

DAMLA ÇOLAK OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Damla Çolak, televizyon dizilerinde de aktif olarak rol alıyor. 2025 yılında yayınlanan A.B.İ., Piyasa ve Yelda adlı dikey dizide yer alan çocuk oyuncu, farklı karakterlerle ekran deneyimini artırdı.

Sinema alanında ise “Mutluyuz Mu?” filmi Damla Çolak’ın öne çıkan projeleri arasında bulunuyor. Filmde, başrolleri Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak paylaşıyor. Bunların yanı sıra pek çok reklam filminde rol aldı.

