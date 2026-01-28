“Mutluyuz Mu?” filminin galası duygusal anlara sahne oldu. Filmin küçük oyuncusu Damla Çolak, gala gecesinde basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada vefat eden babasından söz edince gözyaşlarını tutamadı. Çolak’ın yaşadığı duygu dolu anlar, orada bulunanları da etkiledi.

Senaryosu İbrahim Büyükak imzası taşıyan ve gündelik ilişkilerden beslenen hikayesiyle dikkat çeken “Mutluyuz Mu?”, mizah ile duyguyu bir araya getiren yapısıyla daha vizyona girmeden merak uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve tanıdık hikayesiyle öne çıkan film, gala gecesinde yoğun ilgi gördü.

SEVİLEN İKİLİ YENİDEN BULUŞTU

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, daha önce birlikte rol aldıkları Zengo filmiyle yakaladıkları uyumu bu projede de sürdürdü. İkilinin ekran uyumu ve enerjisi, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmış, bu sinerji yeni bir projede yeniden bir araya gelmelerini kaçınılmaz kılmıştı. Merakla beklenen film için düzenlenen gala, dün akşam çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

GALADA DUYGUSAL ANLAR: DAMLA ÇOLAK ZOR ANLAR YAŞADI

Filmin gala gecesi, beklenmedik bir şekilde hüzünlü anlara da sahne oldu. Filmde rol alan çocuk oyuncu Damla Çolak, basın mensuplarının sorularını cevaplarken hayatını kaybeden babasından bahsetti. “Beni bugün gökyüzünden izleyen ve ne yazık ki hayatta olmayan…” derken gözyaşlarını tutamadı. Duygularına hakim olamayan küçük oyuncu, gözyaşlarına boğulurken konuşmakta zorlandı.

“Mutluyuz Mu?” galasında babasını kaybeden Damla Çolak gözyaşlarına halim olamadı

KÜÇÜK OYUNCUYU YALNIZ BIRAKMADILAR

Damla Çolak’ın yaşadığı bu zor anlarda, filmin başrol oyuncuları Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak küçük oyuncuyu yalnız bırakmadı. İkili, Damla’yı teselli ederek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar, gala gecesinin en dikkat çeken ve duygulandıran anları arasında yer aldı.

