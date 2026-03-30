COVID’de yeni dalga sinyali mi? ABD’de ağır mutasyona uğramış yeni COVID varyantı "CICADA" hızla yayılıyor
Yıllardır "göz önünde olmayan" bir COVID-19 varyantı, ABD’de ve dünya genelinde sağlık yetkililerinin dikkatini çekmeye başladı. ABD’nin 25 eyaletinde tespit edilmesi, “yeni dalga ihtimali” tartışmalarını beraberinde getirdi. Peki, CICADA belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 19 Mart tarihli raporunda, rutin izleme çalışmalarında ABD’deki vakalarda istikrarlı bir artış gözlemlenmesinin ardından "Cicada" olarak adlandırılan BA.3.2 varyantını takip ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 23 Şubat’ta, Japonya, Kenya, Hollanda ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde daha fazla tespit edilmesi üzerine bu "yüksek mutasyonlu" virüsü "izlenen varyantlar" listesine ekledi.
Varyant henüz ABD’de vakaların büyük bir kısmını oluşturmuyor olsa da, CDC’ye göre 20’den fazla ülkede rapor edildi ve bazı ülkelerde vakaların %30’una kadarını oluşturuyor.
CICADA VARYANTI NEDİR?
ABD’de bir hastada görülen ilk vaka ise Ocak ayında teşhis edildi. Bu tarihten 11 Şubat’a kadar elde edilen son verilere göre, varyant en az 25 eyaletteki 132 farklı noktadan alınan atık su örneklerinde tespit edildi. Bu örnekler; kanalizasyon, endüstriyel atık ve yağmur suyu gibi kaynaklardan alınarak patojen varlığını ölçmek için kullanılıyor. Ayrıca gönüllü yolculardan alınan burun sürüntüsü örneklerinde de varyanta rastlandı.
BA.3.2, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verilerine göre en az 23 ülkede de rapor edildi. Dünya genelindeki ilk vaka Kasım 2024’te Güney Afrika’da tespit edildi. Vaka sayılarının ise Eylül 2025 itibarıyla artmaya başladığı belirtildi.
Bu varyant, 70-75 mutasyon içermesi nedeniyle “yüksek derecede mutasyona uğramış” olarak değerlendiriliyor.
CICADA VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?
Ocak ayı itibarıyla Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde Cicada’nın vakaların yaklaşık %30’unu oluşturduğu da ifade edildi.
CICADA BELİRTİLERİ NELER?
Cicada varyantının belirtileri, diğer COVID-19 varyantlarıyla büyük ölçüde benzer. CDC’ye göre dikkat edilmesi gereken semptomlar şunlar:
Burun akıntısı veya tıkanıklık
Baş ağrısı
Yorgunluk
Hapşırma
Boğaz ağrısı
Öksürük
Tat veya koku kaybı
Son dönemde bazı varyantlarda, "jilet gibi boğaz ağrısı" (şiddetli boğaz ağrısı) şikâyetinin daha sık görüldüğü belirtiliyor.