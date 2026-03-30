Yıllardır "göz önünde olmayan" bir COVID-19 varyantı, ABD’de ve dünya genelinde sağlık yetkililerinin dikkatini çekmeye başladı. ABD’nin 25 eyaletinde tespit edilmesi, “yeni dalga ihtimali” tartışmalarını beraberinde getirdi. Peki, CICADA belirtileri neler, Türkiye'de görüldü mü?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 19 Mart tarihli raporunda, rutin izleme çalışmalarında ABD’deki vakalarda istikrarlı bir artış gözlemlenmesinin ardından "Cicada" olarak adlandırılan BA.3.2 varyantını takip ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 23 Şubat’ta, Japonya, Kenya, Hollanda ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde daha fazla tespit edilmesi üzerine bu "yüksek mutasyonlu" virüsü "izlenen varyantlar" listesine ekledi.

Varyant henüz ABD’de vakaların büyük bir kısmını oluşturmuyor olsa da, CDC’ye göre 20’den fazla ülkede rapor edildi ve bazı ülkelerde vakaların %30’una kadarını oluşturuyor.