Deniz Yavuzyılmaz'ın borçların dolardan TL'ye dönüştürülmesiyle ilgili paylaşımına bakanlıktan cevap geldi

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili olan Yavuzyılmaz, dün gece sosyal medya hesabından IC İçtaş ve Limak’ın özelleştirme borçlarının dolardan TL'ye çevrilerek alındığına dair yaptığı paylaşım gündemde yerini alırken Deniz Yavuzyılmaz ne dedi, olay nedir merak edildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın X hesabında paylaştığı yazıların ardından tepkiler arttı. Yayınladığı belgelere göre Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzasının da yer aldığını belirtirken Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili basın duyurusu yaptı.

DENİZ YAVUZYILMAZ NE DEDİ?

Yavuzyılmaz, Twıtter hesabında şunları yazdı:

"AK Parti’nin Yeniköy, Kemerköy Termik Santrallerini özelleştirmeyle devralan IC İçtaş ve Limak’ın özelleştirme borçlarını, Dolar’dan TL’ye çevirip 6 taksit yaparak oluşturduğu rekor kamu zararını belgeledik Kamu zararı 18 Milyar 655 Milyon Lira! Belgelerde yine dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in imzası var!" sözlerinin altına iddia ettiği belgeleri ekledi.

"683 sayılı KHK ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla; Özelleştirmeyle devredilen elektrik dağıtım şirketlerinin ve termik santrallerin, Dolar’la ödemesi gereken borç taksitlerini TL’ye dönülmesi ve 6 yıl taksitlendirilmesi sağlandı. Kaynak: OHAL’de çıkarılan 683 sayılı KHK" diyerek kararnameyi yayınlarken

"Bu iki termik santralin 2017’de kalan ana para borcu: 1.068.400.000$ Borç Dolar’la ödenmeye devam edilseydi şirketin Hazineye ödeyeceği tutar: 1.292.853.782$ TL’ye çevrilince Hazineye ödediği tutarın dolar karşılığı: 726.163.621$ Fark: 566.690.160$ Güncel kurla kamu zararı: 18.655.440.076 TL!" ifadelerini paylaştı.

Yaptığı paylaşım gündem olurken konuyla ilişkin açıklama geldi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

CHP Zonguldak Milletvekili olan ismin X hesabından yaptığı paylaşımın gündem olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, basın duyurusunda bulundu. Duyuruda yer alan ifadeler şöyle: