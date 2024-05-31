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Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandı
Resmi Gazete, Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararların ardından göreve getirilen isimler gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığında açıkta olan Başmüfettişliği görevine Bayram Mavi, Hanifi Pakdemir, Oğuzhan Uzuner, Talha Koç ve Pınar Bilgen isimleri getirildi. Uzuner hakkında ise kimdir, hangi görevlerde bulundu araması yapıldı.

31 Mayıs gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan atamalara göre yeni isimler göreve getirildi. Kararların ardından ise vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Oğuzhan Uzuner'in hayatını araştırmaya başladı.

Uzuner, 1986 senesinde Ankara’da doğan isim, 2010 senesinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında Müfettiş olarak göreve aldı.

Resmi Gazete kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Bayram Mavi, Hanifi Pakdemir, Oğuzhan Uzuner, Talha Koç ve Pınar Bilgen atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandı - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliğine Sezai Yücel atanırken Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler de yer aldı.

Stajyer Hazine Kontrollüğüne gelen isimler ise şöyle oldu:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Oğuzhan Uzuner atandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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