Denizli'nin Çal ilçesinde elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek

25 Temmuz günü Denizli'nin birçok ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisi sabahın erken saatlerinde başladı. Arıza çalışmaları yapılırken vatandaşlar elektriklerin geleceği saati bekliyor. Tavas'ta kesinti 16.00'da sona erecek.

Bugün Denizli'de meydana gelen elektrik arızalarında çalışmalar devam ederken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde kesinti yaşanıyor.

25 TEMMUZ DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün 09.00 itibarıyla başlayan kesinti Gündoğdu Mh. ( Havuzoluk Küme Evleri Çavuş Bağı Küme Evleri Kozçayı Küme Evleri Armutalanı Küme Evleri akyol Tepe Yaylası Küme Evleri Kocayer Küme Evleri Yeni Mescit Küme Evleri Karayol Küme Evleri Karagöbek Bağı Küme Evleri Efenkli Küme Evleri Başalan Küme Evleri Akyol Küme Evleri 92. Sk. Tepe Han Sk. 93. Sk. 87. Sk. 85. Sk. 88. Sk. 89. Sk. 94. Sk. 90. Sk. ) kapsarken 14.00 civarında bitecek.

Baklan ilçesinde Hadim Mh. ( Denizli Uşak Yolu Hadim Sk. ), İcikli Mh. ( İcikli Sk. ) ve Konak Mh. ( Konak Sk. ) olan kesinti şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle olurken 15.00'te bitecek.

DENİZLİ ÇAL ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

25 Temmuz günü Denizli'nin Çal ilçesindeki kesintisi Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. ) ve Hançalar Mahallesi'nde olurken 15.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Çivril'de Kocayaka Mh., Akçaköy Mh. ( Denizli Uşak Yolu Akçaköy Sk. ), Menteş Mh. ( Kocayaka Sk. Menteş Sk. ) olan arıza 12.00 ile sonlanırken Kocayaka Mh. ( Denizli Uşak Yolu Kocayaka Sk. ), Yamanlar Mahallesi'nde 14.30'da bitecek.

Kıralan Mh. ( 467. Sk. Çamlık Cd. 440. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 463. Sk. 479. Sk. 478. Sk. 477. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 474. Sk. 473. Sk. Kore Cd. M. Fevzi Çakmak Cd. Park Cd. ) ise elektrik kesintisi 16.00'da son bulacak.

Merkezefendi'de Karahasanlı Mh. ( Akça Cd. ), Yenişafak Mh. ( 1191. Sk. 1200. Sk. 1188. Sk. 1198. Sk. 1194. Sk. 1195. Sk. ) olan arıza çalışmaları 15.00'e kadar devam ederken Selçuk Bey Mh. ( 678. Sk. 759. Sk. 755. Sk. 682. Sk. 767. Sk. 757. Sk. 758. Sk. 762. Sk. 685. Sk. 684. Sk. 760. Sk. 686. Sk. 680. Sk. 693. Sk. 681. Sk. 770. Sk. 692. Sk. ), Yenişafak Mh. ( 1058. Sk. ) sokaklarındaki kesinti 14.00'da bitecek.

Denizli Tavas'ta meydana gelen kesinti ise Vakıf Mh. ( Kıralanı Küme Evleri Yukarı Sk. ) kapsayacak ve 16.00'da sonlanacak.