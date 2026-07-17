19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (2026-DGS) başvuran adayların gündeminde saat ve süre var. Son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da kılavuzda yer alan ayrıntıları araştırıyor. Peki, DGS saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte DGS 2026 saati ve süresiyle ilgili bilgiler...

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) hafta sonu uygulanacak. DGS ise Türkiye'deki tüm iller ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde yapılacak. Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 624 bina ve 9 bin 904 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 soru yer alacak.

Uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçecek nitelikte olacak.



DGS saat kaçta başlayacak/bitecek? DGS 2026 saati ve süresiyle ilgili bilgiler



DGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek, 12.30'da sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

2026-DGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, 19 Temmuz Pazar günü açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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