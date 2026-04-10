Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 bin 209 aday din görevlisi alımı yapılacağını duyurdu ve sürecin ayrıntılarını paylaştı. KPSS puan sırasına göre belirlenecek adaylar arasından sözlü sınavla seçim yapılacak başvurular online olarak alınacak. Peki, Diyanet 3209 aday din görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığından 3209 Aday Din Görevlisi Alım İlanı paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi Başkanlığına aday din görevlisi (imam hatip ve Kur’an kursu öğreticisi) alımı yapılacak.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.04.2026-04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet 3209 aday din görevlisi alacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

DİYANET DİN GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,



2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,



3.Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,



4.2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,



5.Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,



6.Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),



7.Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.



•Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

•Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

