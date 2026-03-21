Televizyon izleyicileri Ramazan Bayramı haftasında ekranlarda bazı dizilerin neden yer almadığını merak ediyor. 19 Mart Perşembe arefe günüyle başlayan ve 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram tatili televizyon kanallarının yayın planlarını etkiledi. Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var merak edilirken 21 Mart TV yayın akışı kanallar tarafından paylaşıldı.

Bayram haftasında çekimleri devam eden ve yeni bölümnleriyle ekranlara gelecek diziler için meraklı bekleyiş sürüyor. Birçok dizinin yeni bölümü bayram haftası yayınlanmazken dizilerin takipçileri ''Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı haftasında televizyon kanalları tatil nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümlerini bir süreliğine ekrana getirmiyor.. Set izinleri ve yapım planları da kararda etkili olurken dizilerin yeni bölümleri genellikle bir sonraki hafta yayınlanıyor.

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Veliaht, Güller ve Günahlar, Arka Sokaklar gibi popüler diziler bayram haftasında yeni bölümleriyle yayınlanmıyor.

Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

TRT1 YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

05.48 İstiklal Marşı

05.50 Yedi Numara

07.20 Kalk Gidelim

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Kod Adı Kırlangıç

13.25 Aslan Hürkuş: Hürjet Oyunda | Türk Sineması

14.55 Mabedin Gölgesinde

15.20 Lingo Türkiye

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Büyük Yolculuk | Yabancı Sinema

03.15 Lingo Türkiye

05.00 Mabedin Gölgesinde



Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

08.00 Acele Koca Aranıyor

10.00 Cumartesi Sürprizi | Canlı

13.00 İyi Aile Çocuğu

14.45 Gırgıriye'de Şenlik Var

16.30 Güler Misin Ağlar Mısın

18.25 Hafta Sonu Ana Haber | Canlı

20.00 Güldür Güldür Show | Yeni Bölüm

23.45 Ay Lav Yu

01.30 İyi Aile Çocuğu

03.00 Güler Misin Ağlar Mısın

05.00 Sandık Kokusu | Tekrar



Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Aynı Yağmur Altında | 6. Bölüm

13.40 A.B.İ | 10. Bölüm

16.40 Bayramlık / Yerli Sinema

19.00 atv Ana Haber

20.00 Evde Tek Başına | Yabancı Sinema

22.20 Kiminle Evlendim | Yabancı Sinema

00.00 Görevimiz Tatil | Yerli Sinema

02.20 Gözleri KaraDeniz

05.00 Aile Saadeti



Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

07.00 İkizler Memo - Can | Tekrar

08.30 Konuştukça | Yeni Bölüm

09.45 Magazin D Cumartesi | Yeni Bölüm

13.00 Arda'nın Mutfağı | Yeni Bölüm

14.00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

16.00 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu | Canlı

20.00 Pi'nin Yaşamı

22.45 Güller ve Günahlar | Tekrar

01.30 Hava Operasyonu | Türkçe Dublaj

03.00 Müzik Arası

04.15 Zalim İstanbul | Tekrar



Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

07.00 Sefirin Kızı | Tekrar

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır | Tekrar

11.00 Erkenci Kuş | Tekrar

14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin | Tekrar

19.00 Star Haber | Canlı

20.00 Ailem Robotlara Karşı | Yabancı Film

22.30 Ailem Robotlara Karşı | Yabancı Film

00.30 Erkenci Kuş | Tekrar

02.30 Sefirin Kızı | Tekrar

05.00 Aramızda Kalsın | Tekrar



Dizilerin yeni bölümleri neden yok, bu akşam hangi diziler var? 21 Mart TV yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI 21 MART CUMARTESİ

06.30 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı | Yeni Bölüm

10.00 Gazete Magazin | Yeni Bölüm

16.30 Survivor Panorama | Canlı

20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 | Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra | Canlı

01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan | Yeni Bölüm

02.45 Gazete Magazin

04.00 Gençlik Rüzgarı

04.45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

