2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisiyle tanınan Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Akkaya’nın, Tayanç Ayaydın’a yönelttiği taciz suçlamaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Doğa Lara Akkaya kimdir, Tayanç Ayaydın olayı ne?

DOĞA LARA AKKAYA KİMDİR?

Doğa Lara Akkaya, 2001 yılında doğdu. 24 yaşındaki genç oyuncu ilk oyunculuk deneyimini 2022 yılında NOW TV'de yayınlanan Tozluyaka dizisinde Duru karakteriyle yaşadı.

Genç oyuncu, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce Can Ozan’ın “Ağlama Ben Ağlarım” şarkısının kendisine yazıldığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.

DOĞA LARA AKKAYA TAYANÇ AYAYADIN OLAYI NE?

Doğa Lara Akkaya, 22 Ağustos 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2022 yılında Tozluyaka dizisinde birlikte çalıştığı Tayanç Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu iddia etti.

Akkaya, Ayaydın’ın kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek “Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar” ve “Sen çok özelsin benim için” gibi ifadeler içeren yazışmaları paylaştı. Bu mesajlara, “Lütfen bana bu şekilde yazma, rahatsız hissediyorum” diyerek tepki gösterdiğini belirtti.

Akkaya’nın, taciz iddialarını yapım şirketine bildirdiğinde “Büyüğündür, sus dediler bana iş içerisinde. Doğa biz bir daha bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz” cevabı aldığını ve 1 hafta önce Ayaydın’ın aynı yapım şirketinin yeni projelerinde yer aldığını görünce sessizliğini bozduğunu ifade etti.

Olay sosyal medyada gündem olurken Tozluyaka dizisinin oyuncuları Ecem Çalhan, Çağla Şimşek ve Ahmet Haktan Zavlak, Ayaydın’ı Instagram’da takipten çıktığı görüldü.