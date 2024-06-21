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Doğayı korumak amacıyla Bilecik'te bir fırın, kendi poşetini getirene 1 TL indirim yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Poşet kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla bir fırıncı yeni kampanya başlattı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Haydar Doğan, poşetini kendi getirene ekmeği 1 TL indirim ile satıyor. Vatandaşın dikkatini çeken kampanyanın ardından hangi fırın olduğu da merak konusu oldu.

Doğayı korumak amacıyla poşet kullanımını azaltmak isteyen bir fırıncı başlattığı yeni kampanya ile Bilecik'te yaşayan vatandaşları sevindirdi. Poşetlerini kendisi getirenlere uygulanan indirim ile sosyal medyada da gündem olan fırının neresi olduğu merak edilirken bu kampanyanın başka şehirlerde de uygulanması da istendi.

POŞETİNİ GETİRENE 1 TL İNDİRİM YAPAN FIRIN NEREDE?

Doğayı korumak için bir fırıncı, yeni bir proje yaptı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Haydar Doğan, poşetini kendi getiren kişilere ekmeği 1 TL indirimli olarak satıyor. Yaptığı kampanya ile gündem olan isim, poşet israfını önlerken vatandaşı da indirim ile sevindiriyor.

Haydar Doğan, 4 şubesinde de bu uygulamayı yaptığını söylerken vatandaştan güzel tepkiler aldığını da ekledi.

Doğayı korumak amacıyla Bilecik'te bir fırın, kendi poşetini getirene 1 TL indirim yapıyor - 1. Resim

Doğan indirimli satış hakkında şu sözleri söyledi:

“Yaklaşık olarak 10 yıldır Bozüyük'te fırıncılık yapıyorum. 4 tane de şubemiz var. Düşündük, bir kampanya başlatmaya karar verdik. 200 gram ekmeğimiz 8 TL'den satılırken, biz poşetini getirene ekmeği 7 TL'den satmaya karar verdik. Poşetlerin çevreye çok zarar verdiğini biliyoruz. Ondan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Doğamızı koruma adına. Bu kampanya sayesinde hem doğamızı korumuş oluyoruz, hem vatandaşımıza uygun fiyata ekmek vermiş oluyoruz.

Doğayı korumak amacıyla Bilecik'te bir fırın, kendi poşetini getirene 1 TL indirim yapıyor - 2. Resim

Kampanyamızı duyan müşterilerimiz bize sordular, memnun kaldılar ve teşekkür edip bu kampanyanın ne kadar süreceğini soruyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kampanyamızı uzun süreli tutmaya çalışacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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