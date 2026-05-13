Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Özellikle ilave 8 haftalık doğum izninden yararlanmak isteyen anneler için son başvuru tarihi merak konusu oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme sonrası kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı. Yeni haklardan faydalanmak isteyen çalışanlar ise başvuru şartları ve tarihlerini araştırmaya başladı.

DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMAK İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilave 8 haftalık doğum izninden yararlanmak isteyen annelerin başvurularını 15 Mayıs 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Başvurular çalışılan kuruma dilekçe verilerek gerçekleştirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında özellikle 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerin herhangi bir sağlık raporuna ihtiyaç duymadan bu haktan yararlanabileceği belirtildi. Başvuru sırasında bebeğin kimlik fotokopisinin de kuruma teslim edilmesi gerekiyor.

DOĞUM İZNİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Düzenleme kapsamında kamu ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izni süresi toplam 24 haftaya çıkarıldı. Yeni sistemde doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta ücretli izin uygulanacak.

Ayrıca düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum izni süresi sona ermiş olsa bile 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum sonrası 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan çalışan anneler de ilave 8 haftalık izin hakkından faydalanabilecek.

DOĞUM İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Annelerin çalıştıkları kuruma dilekçe ve bebeğin kimlik fotokopisiyle başvurması gerekiyor.

