Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı

Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı


- Güncelleme:
Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gerçek bir hayat öyküsünden uyarlanan Door To Door, doğuşta srebral palsi hastası Bill Porter'ın satış kariyerindeki ilham verici serüvenini ekrana taşıyor. Peki, Door To Door film konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Kapıdan Kapıya anlamına gelen Door To Door filmi hakkında tüm ayrıntılar....

2002 yılında beyaz perdede gösterime çıkan Door to Door filmi, doğuştan serebral palsi hastası olan Bill Porter'ın hayatını ve oldukça farklı satış kariyerini anlatıyor.

Fiziksel engellerine rağmen kapı kapı dolaşıp ürünlerini satmayı başaran Porter, müşterileriyle güçlü bir bağ kurar ve kısa sürede ön plana çıkan isim haline gelir. Peki, Door to Door film konusu ne, oyuncuları kimler? işte tüm ayrıntılar..

Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı - 1. Resim

DOOR TO DOOR FİLMİNİN KONUSU NE?

"Kapında Kapıya" anlamına gelen Door to Door, serebral palsi hastası Bill Porter'ın ürünlerini kapı kapı satmasını ekrana taşıyor.

1950'lerin Portland'ında, fiziksel engellerine rağmen kapı kapı gezerek ürün satmayı başaran Porter, hem müşterileriyle derin bir bağ yakalar hem de dikkatleri üzerine çekmeyiş başarır. Azmi sayesinde kısa sürede fark edilen Porter'ın izleyicilerine duygusal anlar yaşatır.

Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı - 2. Resim

DOOR TO DOOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

William H. Macy'nin başrolünde olduğu fimde, Kyra Sedgwick, Helen Mirren ve Kathy Baker rol alırken, Porter'ın etkileyici performansı izleyicilerini etkiler.

Door to Door, on iki Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve En İyi Televizyon Filmi ve En İyi Mini Dizi veya Film Erkek Oyuncusu (William H. Macy) dahil olmak üzere altı ödül kazandı.] Ayrıca bir Peabody Ödülü aldı. 

Door to Door filminin oyuncuları şunlardır;

  1. William H. Macy,- Bill Porter rolünde
  2. Kyra Sedgwick - Shelly Soomky Brady rolünde
  3. Helen Mirren - Irene Porter rolünde
  4. Kathy Baker - Gladys Sullivan rolünde
  5. Joel Brooks - Alan rolünde
  6. Woody Jeffreys - Brad rolünde
  7. Nancy Lenehan
  8. Romy Rosemont - Rhoda rolünde
  9. Eric Keenleyside - Komşu Bob rolünde
  10. Daryl Shuttleworth - Larry rolünde
  11. Bill Dow - Chuck rolünde
  12. Michael Shanks - John rolünde
  13. Michael P. Northey - Uzaklaşan Adam rolünde



Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti! Sessizliğini bozduğu açıklaması çok konuşulur
