Door to Door filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı

2002 yılında beyaz perdede gösterime çıkan Door to Door filmi, doğuştan serebral palsi hastası olan Bill Porter'ın hayatını ve oldukça farklı satış kariyerini anlatıyor.

Fiziksel engellerine rağmen kapı kapı dolaşıp ürünlerini satmayı başaran Porter, müşterileriyle güçlü bir bağ kurar ve kısa sürede ön plana çıkan isim haline gelir. Peki, Door to Door film konusu ne, oyuncuları kimler? işte tüm ayrıntılar..

DOOR TO DOOR FİLMİNİN KONUSU NE?

"Kapında Kapıya" anlamına gelen Door to Door, serebral palsi hastası Bill Porter'ın ürünlerini kapı kapı satmasını ekrana taşıyor.

1950'lerin Portland'ında, fiziksel engellerine rağmen kapı kapı gezerek ürün satmayı başaran Porter, hem müşterileriyle derin bir bağ yakalar hem de dikkatleri üzerine çekmeyiş başarır. Azmi sayesinde kısa sürede fark edilen Porter'ın izleyicilerine duygusal anlar yaşatır.

DOOR TO DOOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

William H. Macy'nin başrolünde olduğu fimde, Kyra Sedgwick, Helen Mirren ve Kathy Baker rol alırken, Porter'ın etkileyici performansı izleyicilerini etkiler.

Door to Door, on iki Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve En İyi Televizyon Filmi ve En İyi Mini Dizi veya Film Erkek Oyuncusu (William H. Macy) dahil olmak üzere altı ödül kazandı.] Ayrıca bir Peabody Ödülü aldı.

Door to Door filminin oyuncuları şunlardır;