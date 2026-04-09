Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de haftanın eleme adayları netleşmeye devam ediyor. 8 Nisan tarihli son bölümün ardından dokunulmazlık oyununun sonucu ve potaya giren yarışmacı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da rekabet giderek artarken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde alınan kararlar gündeme damga vurdu. Takımların kritik mücadelesi sonrası eleme potasına giren isim ve oyun sonuçları araştırılıyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (8 NİSAN 2026)

Survivor 2026’nın 8 Nisan tarihli bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Güç, denge ve atış performansının ön plana çıktığı mücadelede iki takım da eleme potasına yarışmacı göndermemek için zorlu parkurda büyük bir mücadele ortaya koydu.

Nefes kesen oyunun final etabında parkura çıkan yarışmacıların performansı belirleyici olurken, Ünlüler takımı rakibine üstünlük kurarak dokunulmazlığı kazandı. Karşılaşma 12-7’lik skorla sonuçlandı.

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler (mavi takım), ada konseyinde eleme adayı belirlemek üzere oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Gözde oldu.

Böylece Survivor’da bu haftanın eleme potası da şekillenmeye başladı. Daha önce haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenen Lina ile birlikte potadaki isimler Lina ve Gözde olarak netleşti.

