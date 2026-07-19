2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinde İspanya ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek. Peki, Dünya Kupası final karşılaşması İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin finalde karşılaşacak Final mücadelesinde İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'nin ardından 4. şampiyonluğu hedefliyor. İspanya, şampiyon olması halinde birden fazla Dünya Kupası kazanan yedinci ülke olacak.

Luis de la Fuenta'nın öğrencileri kupayı kazanması durumunda İspanya, erkekler ve kadınlar dünya şampiyonu ünvanını elinde tutan ilk ülke olmayı başaracak.

FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli oluyor. İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak. Dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak

İSPANYA GOL YEMİYOR

İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanya, turnuvada oynadığı 7 maçta tek golü çeyrek finalde Belçika karşısında yedi.

DE LA FUENTE KAYBETMİYOR

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası genelinde hiç maç kaybetmeden en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

İki turnuvada toplam 14 maça çıkan 65 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Üst üste 37 maçtır yenilmeyen İspanya, 28 galibiyet, 9 beraberlikle İtalya'nın bu alandaki rekorunu egale etti.

Dünya Kupası final maçı bilgileri! İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MESSİ 3 FİNAL OYNAYAN 2'NCİ İSİM OLACAK

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

Alexis Mac Allister, 13 karşlaşmayla turnuva tarihinde hiç kaybetmeden en fazla Dünya Kupası maçına çıkan oyuncu oldu.

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