2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon olan İspanya takımında en çok konuşulan isim Lamine Yamal oldu. Karşılaşmanın ardından Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın kucaklaşması da futbolun iki farklı kuşağını buluşturan an olarak hafızalara kazındı. Peki, Dünya kupasına damga vuran isim! Lamine Yamal kimdir, kaç yaşında, Müslüman mı?

13 Temmuz 2007 tarihinde dünyaya gelen Lamine Yamal Nasraoui Ebana, sağ kanat pozisyonunda oynayan Fas asıllı İspanyol profesyonel futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona forması giymektedir. Uluslararası düzeyde İspanya millî takımını temsil etmektedir. Yeteneği ve uzun mesafeli falsolu vuruşlarıyla tanınan Yamal, dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

Yamal, 2023-24 sezonunda Barcelona A takım kadrosuna girmeden önce La Masia gençlik akademisinin bir üyesiydi. 17 yaşında Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen en genç oyuncu oldu ve 2024 yılında dünyanın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı kazandı. Ertesi sezon Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu, Copa del Rey ve Supercopa de España'dan oluşan yerel üçlemeyi kazanmasının ayrılmaz bir parçasıydı; 17 yaşında gösterdiği performans, uzmanlar ve oyuncular tarafından dünyanın en iyi oyuncusu olduğu iddialarının yaygınlaşmasına neden oldu.

Yamal, İspanya'yı çeşitli gençlik seviyelerinde uluslararası düzeyde temsil etti ve 2023 yılında A takım için ilk maçına çıkarak 16 yaşında ülkeyi temsil eden ve gol atan en genç oyuncu oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyerek İspanya'nın dördüncü şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı; aynı zamanda turnuvanın Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Uluslararası kariyerinde 17 yaşında Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde forma giyen en genç oyuncu ve 16 yaşında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyen ve gol atan en genç oyuncu rekorlarını elinde bulundurmaktadır.

LAMİNA YAMAL MÜSLÜMAN MI?

Lamine Yamal, Fas asıllı bir baba ve Ekvator Gineli bir anneden dünyaya geldi. Babası Fas kökenli olduğu için Müslüman gelenekten geliyor.

Dünya kupasına damga vuran isim! Lamine Yamal kimdir, kaç yaşında, Müslüman mı?

LAMİNA YAMAL'IN İLK YILLARI

Yamal, Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.Çocukluğunun çoğunu Barselona'da geçirdi.

Anne ve babası, o üç yaşındayken ayrıldı, ancak her ikisi de çocukluğu boyunca yanında kaldı. Ailesiyle birlikte Mataró'da yaşıyordu ancak anne ve babasının ayrıldığı dönemde Yamal'ın annesi Granollers'e taşındı ve Yamal dört yaşında yerel kulüp La Torreta'da futbol oynamaya başladı.Yamal, altı yaşındayken Barcelona tarafından keşfedildi ve La Masia'daki antrenmanlara davet edildi. 2014 yılında kulüple sözleşme imzaladı ve ailesiyle birlikte Barselona'ya taşındı. Yamal'ın çocukluk kahramanları Ronaldinho, Lionel Messi ve Neymar'dı.



Barcelona'nın ɡençlik akademisi La Masia'da yetişen Yamal, kısa sürede akademinin en iyi adaylarından biri olarak görülmeye başlandı.Yamal, A takımdaki ilk maçına 29 Nisan 2023'te çıktı ve La Liga'da Real Betis'e karşı alınan 4-0'lık galibiyette 83. dakikada Gavi'nin yerine geçerek Barcelona'nın eski kalecisi Claudio Bravo'ya karşı kaleyi bulan şutunu kaydetti ve bu maça çıkan en genç oyuncu oldu.

2022-23 La Liga'yı kazanan kadroda yer alarak 14 Mayıs 2023'te Barça ile ilk şampiyonluğunu kazandı.

Teknik profiliyle Lamine Yamal, kendisi ɡibi La Masia'da yetişen birçok oyuncunun idolü olan Lionel Messi ve aynı zamanda bir başka eski Barselona oyuncusu Ansu Fati ile karşılaştırıldı. Messi'nin 2023 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü konuşmasında Lionel Messi tarafından "önemli bir genç yetenek" ve "Ballon d’Or için yarışacak oyunculardan biri" olarak nitelendirildi.



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