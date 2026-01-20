Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son yirmi yılı aşkın sürede görülenlerden daha güçlü bir Güneş radyasyonu fırtınasının etkili olduğunu duyurdu. Peki, Güneş fırtınası nedir, etkileri neler?

Dünya, Güneş’ten gelen en güçlü jeomanyetik fırtına kategorilerinden birinin etkisi altına girdi. Fırtına, güneş radyasyonu fırtınaları için kullanılan ölçekte "S4" seviyesinde sınıflandırılıyor. Bu seviye, mümkün olan en yüksek ikinci düzey. En son S4 seviyesinde bir fırtına Ekim 2003’te gözlemlenmişti.

SWPC yetkilileri, “Bu şiddetteki fırtınalar çok nadir görülür” açıklamasında bulundu. Uzmanlar, fırtınanın günlerce sürmesini bekliyor. Bu süreçte kutup bölgelerinde yüksek frekanslı iletişimin tamamen kesilebileceği, ayrıca yüksek irtifada uçan uçaklardaki yolcu ve mürettebat için ek sağlık riskleri oluşabileceği belirtiliyor.

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. ünya’yı etkisi altına alan Güneş radyasyonu fırtınası iletişim altyapımız üzerinde çeşitli etkilere yol açma potansiyeline sahip.

Güçlü G4 seviyesinde, altyapı üzerinde etkiler görülmesi mümkün. Güneş’ten kopan ve plazma ile manyetik maddelerin patlaması niteliğinde olan CME’ler (koronal kütle atımları) Dünya’ya ulaştığında, beraberlerinde kendi manyetik alanlarını da getiriyor. Uzay Hava Tahmin Merkezi’nden (SWPC) uzay bilimci Robert Steenburgh, bu durumu şöyle açıklıyor:

“Bu manyetik alan uzun iletkenlerin üzerine bindirildiğinde — örneğin boru hatları, demiryolu rayları ve enerji iletim hatları gibi — olması gerekenin dışında elektrik akımı oluşabiliyor.”