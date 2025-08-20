e-Devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Tarım ve Orman BakanlığI tarafından çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih ise yeniden gündeme geldi."Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?" sorusu cevap buldu. İşte, e-Devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı...
Tarımsal destek ödemeleri bilgilerine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplarına yatırılıyor.
Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte konuya ilişki tüm ayrıntılar....
TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?
Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü hesaplara aktarılacaktır.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile öğrenilebiliyor.
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği
İyi tarım uygulamaları desteği
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
Organik tarım desteği
Çatak desteği
Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği
Hayvancılık desteklemeleri
Anaç koyun-keçi desteği
Arıcılık desteği
Aşı desteği
Buzağı desteği
Hayvan başı ödeme desteği
İpek böceği desteği
Küçükbaş soykütüğü desteklemesi
Onaylı süt çiftliği desteği
Programlı aşı uygulamaları desteği
Su ürünleri
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
Sürü yöneticisi istihdam desteği
Süt primi desteği
Tiftik üretim desteği
Yem bitkileri desteği