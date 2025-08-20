Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
e-Devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

e-Devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Güncelleme:
Tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Tarım ve Orman BakanlığI tarafından çiftçilere sağlanan tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih ise yeniden gündeme geldi."Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?" sorusu cevap buldu. İşte, e-Devlet çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı...

Tarımsal destek ödemeleri bilgilerine e-Devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre hesaplarına yatırılıyor. 

Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? İşte konuya ilişki tüm ayrıntılar....

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

Tarımsal destekleme ödemeleri 2 Eylül Cuma günü hesaplara aktarılacaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile öğrenilebiliyor.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
 
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİ NELER?

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soykütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği

