Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, çevre illerdeki vatandaşları tedirgin etti. AFAD, meydana gelen deprem hakkında detayları açıkladı. İşte 13 Mayıs Çarşamba AFAD Kandilli son depremler listesi...
AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-13
Saat:02:30:12 TSİ
Enlem:36.72917 N
Boylam:25.75611 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/YKXqsCUfAO — AFAD Deprem (@DepremDairesi)
EN SON NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak "son depremler" listelerine kaydediyor.
Son dakika deprem haberlerine göre Marmara Denizinde 3.8 Mv büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.18'de meydana gelen deprem merkezi, Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) olarak ölçüldü. Depremin 6.84 km derinlikte olduğu kaydedildi.
SON DEPREMLER
|13-05-2025 07:21:50
|11.26
|ML
|2.0
|Sincik (Adıyaman)
|13-05-2025 07:18:15
|6.84
|MW
|3.8
|Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|13-05-2025 06:51:08
|7
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [33.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
|13-05-2025 06:41:03
|7
|ML
|0.9
|Baskil (Elazığ)
|13-05-2025 06:37:13
|7
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|13-05-2025 06:18:17
|11.82
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|13-05-2025 06:17:46
|9.04
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|13-05-2025 05:55:28
|7.02
|ML
|0.9
|Simav (Kütahya)
|13-05-2025 05:51:57
|7
|ML
|1.0
|Tillo (Siirt)
|13-05-2025 05:50:47
|7.02
|ML
|1.5
|Gediz (Kütahya)
|13-05-2025 05:49:52
|7
|ML
|2.0
|Ege Denizi
|13-05-2025 05:42:21
|6.67
|ML
|1.8
|Akdeniz - [71.85 km] Marmaris (Muğla)
|13-05-2025 05:38:46
|6.85
|ML
|1.1
|Merkez (Siirt)
|13-05-2025 05:21:41
|14.03
|ML
|1.3
|Seferihisar (İzmir)
|13-05-2025 05:04:39
|11.82
|ML
|2.0
|Akdeniz - [89.57 km] Kumluca (Antalya)
|13-05-2025 05:02:16
|7
|ML
|2.3
|Andırın (Kahramanmaraş)
|13-05-2025 04:58:26
|17.47
|ML
|3.2
|Akdeniz - [97.57 km] Kumluca (Antalya)
|13-05-2025 04:54:50
|7
|ML
|2.3
|Ege Denizi - [86.37 km] Bodrum (Muğla)
|13-05-2025 04:42:20
|7.03
|ML
|1.5
|Marmara Denizi - [18.52 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|13-05-2025 04:39:34
|7
|ML
|1.9
|Göksun (Kahramanmaraş)