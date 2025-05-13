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Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler
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Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, çevre illerdeki vatandaşları tedirgin etti. AFAD, meydana gelen deprem hakkında detayları açıkladı. İşte 13 Mayıs Çarşamba AFAD Kandilli son depremler listesi...

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.30’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EN SON NEREDE, NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak "son depremler" listelerine kaydediyor. 

Son dakika deprem haberlerine göre Marmara Denizinde 3.8 Mv büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.18'de meydana gelen deprem merkezi, Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) olarak ölçüldü. Depremin 6.84 km derinlikte olduğu kaydedildi. 

Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 13 Mayıs AFAD - Kandilli son depremler - 1. Resim

SON DEPREMLER

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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