2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak Ekvador-Almanya karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Ekvador-Almanya maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz nereden izlenir, maç saat kaçta başlayacak soruları araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasında E Grubu'nda kritik mücadelelerden biri Ekvador ile Almanya arasında oynanacak. Bir tarafta son 32 turu umutlarını sürdürmek isteyen Ekvador, diğer tarafta grup liderliğini korumayı hedefleyen Almanya sahaya çıkarken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak konusu oldu.

EKVADOR-ALMANYA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Ekvador ile Almanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki karşılaşmaları futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ekvador-Almanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri!

E Grubu'nun kaderini etkileyecek mücadelede iki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkacak. İlk iki maçın ardından 6 puanla son 32 turunu garantileyen Almanya, grup aşamasını üç galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor. Ekvador ise üst tura yükselebilmek için güçlü rakibini mağlup ederek diğer maçtan gelecek sonucu bekleyecek. Bu nedenle karşılaşma, grubun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor.

EKVADOR-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvador-Almanya mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformlarından da takip edilebilecek.

Ekvador-Almanya maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri!

EKVADOR-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekvador-Almanya karşılaşması, 25 Haziran Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyle aynı saatte E Grubu'nun diğer karşılaşması da oynanacak ve son 32 turuna yükselecek takımlar netlik kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası