Elif Nur Halisdemir kaç yaşında, ne mezunu?
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini engelleyen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in kızı, Elif Nur Halisdemir teğmenlik diplomasını aldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken Elif Nur Halisdemir'in eğitim hayatına dair detaylar merak edildi.
ELİF NUR HALİSDEMİR KAÇ YAŞINDA, NE MEZUNU?
Elif Nur Halisdemir'in yaşına dair net bilgiler bulunmamakla beraber 20'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.
Milli Savunma Üniversitesi’nden teğmen olarak mezun olan Halisdemir, 15 Temmuz 2016’da babası Ömer Halisdemir’in şehit düştüğü dönemde lise üçüncü sınıf öğrencisiydi.
15 Ağustos 2025’te, Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkesi’nde düzenlenen 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni’nde teğmenlik diplomasını Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun elinden aldı.
ELİF NUR HALİSDEMİR KİMDİR?
Elif Nur Halisdemir, 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişimini engellemek için darbeci generali vurarak şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızıdır. Babasının kahramanlığı, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin sembolü haline geldi.