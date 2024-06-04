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Elit Andaç Çam, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Savaşçı dizilerinde rol aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elit Andaç Çam, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Savaşçı dizilerinde rol aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Elit Andaç Çam gündemde yer alırken kaç yaşında ve kimdir soruları merak edildi. Bahar dizisinde karşımıza çıkan başarılı oyuncunun hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı araştırılıyor.

Son zamanlarda adından söz ettiren sanatçılardan bir tanesi olan Elit Andaç Çam hakkında araştırılanlar arasında evli mi sorusu yer alırken nereli olduğu da merak konusu oldu. İşte yer aldığı projeler...

ELİF ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Çam, 8 Ağustos 1988 tarihinde Malatya'da dünyaya geldikten sonra ailesiyle beraber İzmir'e taşındı. Bornova Anadolu Lisesi'nde eğitim alan isim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimini tamamlarken yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Tiyatro gerçekleştirdi.

Elit Andaç Çam, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Savaşçı dizilerinde rol aldı - 1. Resim

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hilal Feza ve Diğer Gezegenler, Dört Duvar ve Sofra Sırları gibi uzun metrajlı filmde oynadı. Bütün Kadınların Kafası Karışıktır oyununda yer alan isim, Aşk Kumardır adında komedi filminde de rol aldı.

Zengin Kız Fakir Oğlan, Saygı, Savaşçı, Bize Müsaade, Kızım, Terapist, Akıncı, Ex Aşkım, Mahkum, Sipahi, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gibi projelerde de rol alan isim Bahar dizisinde Çağla karakterini oynuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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