- Güncelleme:
Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırıya uğradı. Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali sonrası uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Emirhan Çakal sağlık durumu, yaralanıp yaralanmadığı merak ediliyor. İşte, Çakal'ın sağlık durumu son dakika gelişmeleri...

Ünlü rapçi Emirhan Çakal, konser çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Ardından hayranları "Emirhan Çakal sağlık durumu nasıl, yaralandı mı?" araştırıyor.

ÇAKAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü rapçi Emirhan Çakal, 21 Ağustos 2025 gecesi Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çakal'ın ayağından yaralandığı ve kurşunun kemiğe saplandığı öğrenildi. 

Ameliyata alınan ünlü rapçinin son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EMİRHAN ÇAKAL YARALANDI MI, VURULDU MU?

Emirhan Çakal, Hayrabolu’daki konserinin ardından bir silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Saldırının nedeni henüz belli olmazken saldırgan yakalandı.

RAPÇİ ÇAKAL KİMDİR?

1 Ocak 2001 doğumlu olan Emirhan Çakal, 2020 yılında şarkılarını yayınlamaya başlasa da 2021'de çıkışı yakaladı ve geniş kitlelerce tanındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

