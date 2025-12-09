Ara transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinin radarına giren Borussia Dortmund'un futbolcusu Emre Can gündeme geldi. Orta saha mevkiinde oynayan tecrübeli futbolcunun oynadığı takımlar, kariyeri, kökeni ve nereli olduğu merak ediliyor.

Avrupa futbolunda son yılların dikkat çeken orta saha oyuncularından Emre Can, hem kulüp kariyerindeki başarıları hem de Almanya A Milli Takımı'nda gösterdiği performansla tanınıyor. Bayern Münih altyapısında yetişen yıldız futbolcu, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde forma giydi.

EMRE CAN KİMDİR?

12 Ocak 1994'te Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünayaya gelen Emre Can, futbol hayatına doğduğu şehirdeki Blau-Gelb Frankfurt altyapısında başladı. Bir süre Eintracht Frankfurt altyapısında forma giydikten sonra 2009 yılında Bayern Münih'e transfer oldu.

Profesyonel kariyerinin ilk dönemlerindeki performansı sayesinde A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Can, 2012 yılında Bayern’in Süper Kupa maçında ilk 11’de forma giyerek ilk kupasını kazandı. Kulüpte lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi başarılarına tanıklık etti. Bayern’de fazla süre alamasa da kazandığı tecrübe, kariyer basamaklarını daha hızlı çıkmasına yardımcı oldu.

EMRE CAN ASLEN NERELİ?

Emre Can, Almanya'nın Frankfurt kentinde doğdu ancak aslen Türk kökenlidir. Ailesi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyündendir. Türk bir aileden gelmesi nedeniyle Türkiye'deki futbolseverler tarafından yakından takip edilen oyuncu, genç yaşlarında millî takım tercihi konusunda gündemde yer almıştı.

Genç yaş kategorilerinde gösterdiği performans nedeniyle Fritz Walter Altın Madalyası’na layık görüldü. 2015 yılında Almanya A Millî Takımı kadrosuna çağrılmasıyla tercihini resmen Almanya’dan yana yaptı.

EMRE CAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel kariyeri Bayern Münih ile başlayan Emre Can, daha fazla forma şansı bulmak için 2013 yılında Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Burada özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performans dikkat çekti. 2014 yılında Liverpool tarafından transfer edilerek İngiltere Premier League’de önemli başarılar elde etti. Teknik direktör Jürgen Klopp döneminde savunmadan orta sahaya geçiş yaparak takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Liverpool’dan sonra 2018’de İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’a transfer olan Can, burada lig şampiyonluğu yaşadı. 2020’de ise Borussia Dortmund’a transfer edilerek yeniden Bundesliga’ya döndü. Can, günümüzde Dortmund formasını giymeye devam ediyor.

