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Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın 24 Mart'ta beyninde pıhtı atmıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır&#039;ın 24 Mart&#039;ta beyninde pıhtı atmıştı
Kadir İnanır, Sağlık Haberleri, Türk Sineması, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Kadir İnanır'ın yoğun bakıma alınmasının ardından sağlık durumu merak edilirken neden yoğun bakıma alındığı da sevenleri tarafından araştırıldı. İnanır'ın beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma daha önce de alınmıştı.

24 Mart’ta beyninde pıhtı atan Türk sineması oyuncusu Kadir İnanır’ın son durumu sevenleri tarafından araştırılırken hastalığının ne olduğu da hayranları tarafından merak edildi.

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

24 Mart'ta beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Kadir İnanır 4 Nisan'da taburcu edilmişti. Akciğerinde enfeksiyon olan isim yeniden yoğun bakıma kaldırıldı.

Hastalığının stabil ilerleyen Kadir İnanır, fizik tedavi gördüğünü söylemişti. Akciğerinde oluşan enfeksiyon sonucunda yeniden tedaviye alınan İnanır'ın entübe edildiği iddia edildi.

Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın 24 Mart'ta beyninde pıhtı atmıştı - 1. Resim

25 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural ise iddialar hakkında konuştu:

Kural, “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok" dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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