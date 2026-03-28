Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan, 24. haftada Safiport Erokspor ile Galatasaray MCT Technic karşılaşmasıyla devam edecek. İki ekibin ligdeki konumu ve son performansları, maç öncesi merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, Erokspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Safiport Erokspor’a konuk olacak. Geçtiğimiz haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, Erokspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Rakip ise son maçında Fenerbahçe Beko’yu mağlup ederek moral bulmuş durumda.

EROKSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Safiport Erokspor ile Galatasaray MCT Technic arasındaki mücadele, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, son dönemde özellikle James Palmer Jr., Errick McCollum ve Fabian White Jr.’ın katkısıyla hücumda etkili bir performans sergiliyor. Rakip Erokspor ise Jordon Crawford ve Petr Cornelie gibi oyuncularla sayı üretimini dengeliyor.

EROKSPOR-GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 28 Mart 2026 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve TSİ 13.00’te başlayacak. Bu kritik maç, ligde her iki takımın üst sıralara tırmanma mücadelesinde belirleyici rol oynayacak.

Galatasaray MCT Technic, ligde geride kalan 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Safiport Erokspor ise 14 galibiyet 9 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol karşısında 98-94’lük skorla galip gelerek moral depoladı. James Palmer Jr. 23 sayı ile en skorer isim olurken, Errick McCollum 20, Fabian White Jr. 13 sayıyla takıma katkı sağladı.

Safiport Erokspor ise Fenerbahçe Beko karşısında 94-88 kazanarak son maçtan galibiyetle ayrıldı. Langston Galloway 20 sayı ile takımın en önemli skor kaynağı oldu.

İki ekip arasındaki 23 Aralık 2025 tarihli maçta Galatasaray, 88-76’lık skorla galip gelmişti.

