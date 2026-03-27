Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko, çift maç haftasını galibiyetsiz kapattı
EuroLeague 34. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 92-82 skorla mağlup oldu ve son 5 maçta dördüncü yenilgisini yaşadı.
Kaydet
Spor 2 dk önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 34. hafta maçında konuk ettiği Zalgiris Kaunas'a 92-82 mağlup oldu.
- Fenerbahçe, EuroLeague'de çıktığı son beş maçta dördüncü yenilgisini aldı.
- Sarı lacivertliler, çift maç haftasının ilk maçında Makkabi'ye yenilmişti.
- Zalgiris Kaunas'a karşı alınan mağlubiyetle Fenerbahçe haftayı galibiyetsiz kapattı.
0:00 0:00
1x
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 34. hafta maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, Zalgiris'e 92-82 skorla yenildi.
Sarı lacivertliler, EuroLeague'de çıktığı son beş maçta dördüncü yenilgisini aldı.
Çift maç haftasının ilk maçında Makkabi'ye yenilen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmada Zalgiris'e mağlup olarak haftayı galibiyetsiz kapattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR