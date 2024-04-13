Eski Milli Futbolcu Emre Aşık hakkında

Son dönemlerde sıkça Emre Aşık kimdir? Emre Aşık öldü mü? Emre Aşık hayatı ve kariyeri hakkında sorulan sorular gündem oldu. İşte eski futbolcu Emre Aşık hakkında merak edilenler...

EMRE AŞIK KİMDİR?

Emre Aşık Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. 13 Aralık 1973 tarihinde Bursa'da doğan Aşık, defans mevkisinde görev alarak Türk futboluna damgasını vurmuştur.

Kariyerine Sönmez Filamentspor'da başlayan Emre Aşık, 1992 yılında profesyonel futbolcu olarak adım attı. Balıkesirspor'da oynarken keşfedilen Aşık, 1993-94 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu ve burada önemli bir kariyer başlangıcı yaptı. Daha sonra bedelsiz olarak İstanbulspor'a geçti ve burada da başarılı performansını sürdürdü.

EMRE AŞIK'IN KARİYERİ VE HAYATI

Galatasaray ile 4 yıllık bir anlaşma yapan Emre Aşık, Avrupa'da büyük başarılar elde etti ve özellikle Kaptan Bülent ile sağlam bir savunma ikilisi oluşturdu. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Aşık, burada da önemli bir dönem geçirdi ancak 2005 yılında kadro dışı bırakıldı.

Eski kulübü Galatasaray'a geri dönen Emre Aşık, futbol kariyerinin son dönemlerinde de etkili performansını sürdürdü. Ankaraspor'a kiralık olarak giden ve burada da başarılı bir sezon geçiren Aşık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Milli takım kariyerinde de başarılı olan Emre Aşık, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer aldı ve ülkesine büyük başarılar yaşattı. 2009-2010 sezonunda Galatasaray'daki futbol kariyerini sonlandıran Aşık, milli formayı toplamda 52 kez giydi ve ülkesini uluslararası arenada temsil etti.

Emre Aşık, futbol kariyerindeki hırslı ve mücadeleci karakteriyle tanınırken, sahadaki başarıları ve liderlik vasıflarıyla Türk futboluna önemli katkılar sağlamıştır.