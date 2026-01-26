27 Ocak 2026 Salı günü Eskişehir'de geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanıyor. OEDAŞ tarafından paylaşılan güncel listeyle beraber elektrik kesintisinin Mahmudiye, Odunpazarı, Tepebaşı Günyüzü, İnönü gibi ilçeleri kapsadığı netlik kazandı.

Eskişehir'in bazı ilçelerinde 27 Ocak Salı günü bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından paylaşılan programa göre, Mahmudiye başta olmak üzere Tepebaşı, Günyüzü, İnönü gibi birçok ilçede elektrik verilmeyecek. Bu kapsamda kesintilerin ne zaman geleceği bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

27 OCAK ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

27 Ocak'ta Eskişehir'in Odunpazarı, Mahmudiye, Tepebaşı, Han, Günyüzü, İnönü'de tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. OEDAŞ'ın resmi internet adresine bakıldığında elektriklerin genel olarak 17.00, 16.00 arası verilmesi gerekiyor. Bu saatler mahallere göre değişiklik gösterebilmektedir.

27 OCAK ODUNPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ocak 2026 günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde saat 10:00 - 16:00 tarihleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 27.01.2026 10:00-16:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Merkez - 75.YIL (Sultandere): 11288 Sokak , 220 Cadde yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bölgedeki işletmeler kesintiden etkilenecektir. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

27 OCAK GÜNYÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ocak 2026 tarihinde 09:00- 17:00 tarihleri arasında Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde elektrik kesinti uygulanacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 27.01.2026 09:00-17:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Atatürk Caddesi, Gül Sokak, Akasya Sokak, Alagöz (Buyaka) Küme Evler, Alagöz Karşıyaka Küme Evler, Bağlar Caddesi, Bahtiyar Sokak, Battalgazi Sokak, Betül Sokak, Beyazıt Caddesi, Bülbül Sokak, Cami Sokak, Ceylan Sokak, Cumhuriyet (Osmanlı) Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Çıkmaz Sokak, Çiçek Sokak, Çiğdem Sokak, Çukurdağ Sokak, Derya Sokak, Elvan Sokak, Emek Sokak, Emrah Sokak, Fidan Sokak, Gazi Caddesi, Geyik Sokak, Gonca Sokak, Gülen Sokak, Gürüp Sokak, Güvercin Sokak, Hacılar Sokak, Hasan Baba Sokak, Hicran Sokak, Huzur Sokak, Hürriyet (Osmanlı) Caddesi, Hürriyet Caddesi, Ihlamur Sokak, İnci Sokak, İpek Sokak, Kanarya Sokak, Karanfil Sokak, Kayısı Sokak, Kılıç Sokak, Kiraz Sokak, Korlam Küme Evler, Kumru Sokak, Laleli Sokak, Makber Sokak, Manolya Sokak, Martı Sokak, Menekşe Sokak, Mercan Sokak, Mevlana Sokak, Morgül Sokak, Nergis Sokak, Papatya Sokak, Pınar Sokak, Sarmaşık Sokak, Serap Sokak, Stad Sokak, Sümbül Sokak, Şahin Sokak, Tuna Sokak, Türbe (Karşıyaka) Caddesi, Türbe (Buyaka) Caddesi, Türkmen Sokak, Ufuk Sokak, Uğur Sokak, Ulubat Sokak, Vatan Caddesi, Yazgülü Sokak, Yudum Sokak, Yunus Emre Sokak, Yücel Sokak, Zafer Sokak, Zübeyde Hanım Sokak.27.01.2026 tarihinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle 09:00 - 17:00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

OEDAŞ İLÇE İLÇE KESİNTİ LİSTESİNİ DUYURDU

