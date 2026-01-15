Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı yayınlandı. "Eşref Tek Yetimlerin Babasıdır!" adı altında paylaşılan yeni tanıtım videosu izleyicileri heyecanlandırdı. Peki, "Yeni bölümde neler olacak?" işte 29.bölüme dair tüm detaylar...

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı bir üst seviyeye çıktı. Nisan ve Eşref’e kurulan tuzak izleyicileri ekran başına kilitledi. Gerilim ve hesaplaşmanın dozunun arttığı bölümde, Eşref Tek'in geçmişiyle ilgili sırlar tek tek güngüzüne çıkıyor. Bu kapsamda dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak ediyor.

Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı gündemde! Yeni bölümde neler olacak?

EŞREF RÜYA 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Fragman, Kanal D’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Eşref Rüya'nın yeni bölümü 21 Ocak 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hıdır, Eşref Tek’in yetimlerin babası ve Yakup Baba’nın gerçek varisi olduğunu herkese duyurulurken, Kadir bu iddiaya karşı çıkar. Gerçeği öğrenmesine rağmen Hıdır, babasıyla bağ kurmayı kabul etmez.

Nisan’a hayatındaki tek güzel şeyin o olduğunu söyleyen Eşref, aşkı uğruna bir kez daha ölümü göze alır. Geçmişini hatırlamaya çalışan Nisan, savcının gösterdiği fotoğraf sayesinde bazı parçaları birleştirir. Bu sırada Nisan’ın Feridun Koral’a ait dosyayı elinde gören Çiğdem, vakit kaybetmeden harekete geçer.

Diğer yandan Kadir, yetimlere Eşref’in artık hayatta olmadığını ve İhtiyar tarafından ortadan kaldırıldığı yönünde haber verir.

