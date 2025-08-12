Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Tims&B imzalı Eşref Rüya, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon tarihi ile alakalı tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi hakkında açıklama yapılmadı. Bu nedenle şu an için ne zaman başlayacağı belli değildir. Ancak Eşref Rüya dizisinin eylül ya da ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi belli olmadı. Ancak Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya 2. sezonunun 17 Eylül'de izleyicileriyle buluşacağı tahmin ediliyor.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Eşref Rüya dizisinin oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir;

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek, Demet Özdemir - Nisan Akyol, Büşra Develi - Çiğdem Serim, Tolga Tekin - Müslüm Çermik, Necip Memilli - Gürdal Bozok, Ahmet Rıfat Şungar - Faruk Sezeri, Macit Koper - Yakup Karaşan, Görkem Sevindik - Kadir Yanık, Umut Karadağ - Serdar Günsur, Ceren Benderlioğlu - Irmak Bozok, Ebrar Karabakan - Afra Akyol, Şener Savaş - Sadık Güleryüz, Aşkın Şenol - Cemil Hacıbegoviç, Ahmet Yıldırım - Sungur Bilava

EŞREF RÜYA DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Eşref Rüya dizisinin senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek zorunda bırakılır. O süreçte Rüya’dan gelen haberle yerle bir olur. Hayatının aşkını bulduğunu düşündüğü Eşref'in en büyük sınavı Nisan olur.

Kadir, lider olma yolunda ilerlerken kontrolü ele geçirmek için her yolu dener. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeye sokar.

Adeta her şey yerle bir olurken Eşref, sevdiklerini korumak için tüm gücünü kullanır. Kanların döküldüğü, ihanetin zirveye çıktığı son bölüm büyük bir ilgiyle izlendi. Eşref Rüya’nın yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu.