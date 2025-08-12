Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu yaşanıyor

Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu yaşanıyor
Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi maçın yayın platformu 'Exxen çöktü mü son dakika' sorgulamaları yapılıyor. Platformdan gelecek açıklamalar yakından takip edilirken 'Exxen çöktü mü, neden açılmıyor' araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin Feyenoord’u ağırlayacağı karşılaşma öncesi, yayın platformu Exxen’de yaşanan erişim sorunu gündeme geldi. 'Exxen çöktü mü son dakika, Exxen neden açılmıyor' aramaları yapılıyor. 

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Feyenoord maçının Exxen platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanması planlanıyordu. Ancak maç öncesi kullanıcılar platforma erişimde ciddi sorunlar yaşadı. Taraftarlar, özellikle mobil uygulama ve web sürümünde hata mesajlarıyla karşılaştıklarını, yayın sayfasının yüklenmediğini bildiriyor. Erişim sorununa ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 

Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu yaşanıyor - 1. Resim

EXXEN NEDEN AÇILMIYOR?

Exxen’in maç öncesi açılmamasının nedeni olarak yüksek kullanıcı trafiği ve teknik altyapı sorunlarının olduğu tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

 

Rumenlerden sarsıcı Bakü-Tiflis-Ceyhan iddiası: "Türkiye'den Avrupa'ya sevk edilen petrole operasyon!"
