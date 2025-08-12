Exxen çöktü mü, neden açılmıyor? Son dakika erişim sorunu yaşanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin Feyenoord’u ağırlayacağı karşılaşma öncesi, yayın platformu Exxen’de yaşanan erişim sorunu gündeme geldi. 'Exxen çöktü mü son dakika, Exxen neden açılmıyor' aramaları yapılıyor.

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Feyenoord maçının Exxen platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanması planlanıyordu. Ancak maç öncesi kullanıcılar platforma erişimde ciddi sorunlar yaşadı. Taraftarlar, özellikle mobil uygulama ve web sürümünde hata mesajlarıyla karşılaştıklarını, yayın sayfasının yüklenmediğini bildiriyor. Erişim sorununa ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EXXEN NEDEN AÇILMIYOR?

Exxen’in maç öncesi açılmamasının nedeni olarak yüksek kullanıcı trafiği ve teknik altyapı sorunlarının olduğu tahmin ediliyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.