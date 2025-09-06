F1 İtalya GP ana yarış saat kaçta? İşte yayın bilgileri!

2025 Formula 1 sezonunun 16. ayağı olan İtalya Grand Prix’si, Autodromo Nazionale Monza’da 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek; Oscar Piastri’nin liderliği ve Ferrari’nin evindeki performansı, ana yarışın heyecanını artırıyor.

F1 İTALYA GP ANA YARIŞ SAAT KAÇTA?

2025 İtalya Grand Prix’si ana yarışı, 7 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 16.00’da Monza’daki 5.793 km’lik Autodromo Nazionale Monza pistinde başlayacak. 53 turdan oluşan yarış, yaklaşık 1,5 saat sürecek.

Yarış öncesi program, 5 Eylül Cuma günü TSİ 14.30’da birinci antrenman (FP1) ve TSİ 18.00’da ikinci antrenman (FP2), 6 Eylül Cumartesi günü TSİ 13.30’da üçüncü antrenman (FP3) ve TSİ 17.00’da sıralama turlarıyla başlayacak.

FORMULA1 İTALYA GP ANA YARIŞ HANGİ KANALDA?

İtalya Grand Prix’si ana yarışı, Türkiye’de beIN SPORTS 4 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Monza’nın popüler pisti, yüksek hızlara ulaşmayı mümkün kılıyor. Parabolica ve Variante Ascari gibi virajlar, pilotların cesaretini test edecek.